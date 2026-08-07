Wąż wysokociśnieniowy – wersja dla przemysłu spożywczego, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
Wersja dla przemysłu spożywczego. Złącze AVS przy pistolecie, szary, nie farbuje. ID 6/155 °C/250 bar.
Wersja dla przemysłu spożywczego. Złącze AVS przy pistolecie, szary, nie farbuje. ID 6/155 °C/250 bar. 15 metrów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica znamionowa ( )
|ID 6
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|250
|Długość (m)
|15
|Gwint przyłącza
|2 x EASY!Lock
|Waga z opakowaniem (kg)
|2,9
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- HD 4/11 C Bp (wersja bez akumulatorów i ładowarki)
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/13 C Plus
- HD 5/13 C Plus + FR Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic