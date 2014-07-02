Wąż wysokociśnieniowy – wersja dla przemysłu spożywczego, 20 m, ID 8, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x złącze AVS do bębna do węża

Wersja dla przemysłu spożywczego. Złącze AVS przy pistolecie, szary, nie farbuje. ID 8/155 °C/250 bar.