Wąż wysokociśnieniowy – wersja dla przemysłu spożywczego, 20 m, ID 8, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x złącze AVS do bębna do węża
Wersja dla przemysłu spożywczego. Złącze AVS przy pistolecie, szary, nie farbuje. ID 8/155 °C/250 bar.
Wersja dla przemysłu spożywczego. Złącze AVS przy pistolecie, szary, nie farbuje. ID 8/155 °C/250 bar. 20 metrów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica znamionowa ( )
|ID 8
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|250
|Długość (m)
|20
|Gwint przyłącza
|1 x M22 x 1,5 / 1 x złącze AVS do bębna do węża
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,5