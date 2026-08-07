Wąż wysokociśnieniowy – wersja dla przemysłu spożywczego, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x złącze AVS do bębna do węża

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa ( ) ID 8
Temperatura (°C) maks. 155
Ciśnienie maksymalne (bar) 400
Długość (m) 20
Gwint przyłącza 1 x EASY!Lock / 1 x złącze AVS do bębna do węża
Waga z opakowaniem (kg) 7