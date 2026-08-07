Wąż wysokociśnieniowy – wersja dla przemysłu spożywczego, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x złącze AVS do bębna do węża
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica znamionowa ( )
|ID 8
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|400
|Długość (m)
|20
|Gwint przyłącza
|1 x EASY!Lock / 1 x złącze AVS do bębna do węża
|Waga z opakowaniem (kg)
|7
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- Automatyczny bęben na wąż (stal nierdzewna), 20 m
- Automatyczny bęben na wąż z tworzywa sztucznego, lakierowany proszkowo, 20 m
- Automatyczny bęben na wąż ze stali nierdzewnej z obrotowym uchwytem, 20 m
- Automatyczny bęben na wąż, lakierowany na kolor bazaltowo-szary, 20 m
- Automatyczny bęben na wąż, lakierowany, 20 m
- HD 10/19-4 ST H
- HD 10/21-4 ST
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 ST
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/12-4 ST H
- HD 17/15-4 ST
- HD 25/15-4 ST
- HD 25/15-4 ST Classic