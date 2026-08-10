Wąż z zestawem do łączenia rur doprowadzających z pompą G3/4, PerfectConnect
Elastyczny wąż 1,5 m z zestawem do łączenia rur doprowadzających wodę i pompy domowej. Zmniejsza wibracje i tym samym wpływa na obniżenie głośności. Wąż obustronnie gwintowany, G1” (33,3 mm), średnica 1/2”.
Wysokiej jakości wąż tłumiący hałas PrimoFlex® o długości 1,5 m i średnicy 1/2" jest używany jako wąż łączeniowy pomiędzy elektroniczną pompą wspomagającą lub pompą domową a sztywnymi rurami G3/4. Użycie węża prowadzi do mniejszych wibracji. To z kolei powoduje istotną redukcję hałasu. Zestaw zawiera adapter 3/4" do domowych rur wody oraz adapter G1, który montuje się na pompie. Promieniowe rozwiązanie uszczelniające PerfectConnect zapewniane przez akcesoria BP oznacza, że można je wyjątkowo łatwo łączyć i oferują wysoce niezawodne uszczelnienie, aby zapewnić bezproblemową pracę pomp.
Cechy i zalety
Elastyczny wąż
- Zmniejsza wibracje i obniża głośność.
Wąż do łączenia rur w domowej instalacji wodociągowej.
- Łączenie domowej pompy z instalacją wodną w przypadku kiedy instalacja znajduje się w oddaleniu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|219 x 59 x 246
Wyposażenie
- Akcesorium z linii Kärcher PerfectConnect
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.