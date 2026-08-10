Wysokiej jakości wąż tłumiący hałas PrimoFlex® o długości 1,5 m i średnicy 1/2" jest używany jako wąż łączeniowy pomiędzy elektroniczną pompą wspomagającą lub pompą domową a sztywnymi rurami G3/4. Użycie węża prowadzi do mniejszych wibracji. To z kolei powoduje istotną redukcję hałasu. Zestaw zawiera adapter 3/4" do domowych rur wody oraz adapter G1, który montuje się na pompie. Promieniowe rozwiązanie uszczelniające PerfectConnect zapewniane przez akcesoria BP oznacza, że można je wyjątkowo łatwo łączyć i oferują wysoce niezawodne uszczelnienie, aby zapewnić bezproblemową pracę pomp.