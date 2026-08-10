Wąż z zestawem do zasysania 1.5 m do rur doprowadzających 1” (25 mm) PerfectConnect
Zestaw do zasilania pompy domowej wodą ze studni lub wodociągową. Obustronnie gwintowany wąż G1 (33,3mm).
Wystarczy podłączyć pompę bezpośrednio do rur wewnętrznych: za pomocą zestawu ssącego PerfectConnect 1,5 m do rur ssących 1" (25 mm). Zestaw zawiera podciśnieniowy wąż ssący o długości 1,5 metra i średnicy 3/4" oraz gwinty przyłączeniowe G1 (33,3 mm) po obu stronach, a także złączkę do rur ssących 1". Zestaw można bardzo łatwo podłączyć do strony ssącej pomp ogrodowych, elektronicznych pomp wspomagających oraz pomp domowych do zasilania wodą roboczą urządzeń gospodarstwa domowego. Jego wysoka elastyczność pozwala osiągnąć istotną redukcję hałasu w stałych instalacjach. Rozwiązanie uszczelniające Kärcher PerfectConnect zapewniane przez akcesoria BP oznacza również, że można je szybko i łatwo łączyć oraz oferują wysoce niezawodne uszczelnienie, aby zapewnić bezproblemową pracę pomp.
Cechy i zalety
Szczelne połączenie z instalacją pompy domowej i domową instalacją wodną
- Podczas podłączania pompy domowej wąż ten może być używany jako elastyczne połączenie pomiędzy pompą, a domową instalacją wodną.
Do łączenia rur o średnicy 1"
- Beznarzędziowe łączenie domowej pompy z rurami o średnicy 1"
Specyfikacja
Dane techniczne
|Długość (m)
|1,5
|Średnica gwintu
|G1
|Średnica
|3/4″
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|216 x 91 x 245
Wyposażenie
- Akcesorium z linii Kärcher PerfectConnect
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Do zasysania wody z beczek, zbiorników czy z oczek wodnych.