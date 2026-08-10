Wystarczy podłączyć pompę bezpośrednio do rur wewnętrznych: za pomocą zestawu ssącego PerfectConnect 1,5 m do rur ssących 1" (25 mm). Zestaw zawiera podciśnieniowy wąż ssący o długości 1,5 metra i średnicy 3/4" oraz gwinty przyłączeniowe G1 (33,3 mm) po obu stronach, a także złączkę do rur ssących 1". Zestaw można bardzo łatwo podłączyć do strony ssącej pomp ogrodowych, elektronicznych pomp wspomagających oraz pomp domowych do zasilania wodą roboczą urządzeń gospodarstwa domowego. Jego wysoka elastyczność pozwala osiągnąć istotną redukcję hałasu w stałych instalacjach. Rozwiązanie uszczelniające Kärcher PerfectConnect zapewniane przez akcesoria BP oznacza również, że można je szybko i łatwo łączyć oraz oferują wysoce niezawodne uszczelnienie, aby zapewnić bezproblemową pracę pomp.