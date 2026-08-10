Wąż z zestawem do zasysania, 7.0 m PerfectConnect

Spiralny, wytrzymały wąż ssący z filtrem wody i zaworem zwrotnym gotowy do podłączenia. Kompatybilny z pompami o gwincie przyłączeniowym G1 (33,3 mm).

Podciśnieniowy wąż ssący o długości 7 m i średnicy 3/4" z filtrem ssącym idealnie nadaje się do pobierania wody z alternatywnych źródeł i zapewnia wyjątkowo niezawodną szczelność i bezproblemową pracę pompy dzięki rozwiązaniu uszczelniającemu PerfectConnect. Zintegrowany zawór zwrotny zapobiega powrotnemu przepływowi pompowanej wody, skracając czas ponownego zasysania. Zestaw ssący można bardzo łatwo podłączyć do strony ssącej pomp ogrodowych, elektronicznych pomp wspomagających oraz pomp domowych do zasilania wodą gospodarstw domowych. Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1 (33,3 mm).

Cechy i zalety
Kompletny, gotowy do użycia odporny na podciśnienie 3,5 m wąż spiralny z filtrem i zaworem zwrotnym.
  • Łatwy i prosty montaż do pompy.
Specyfikacja

Dane techniczne

Długość (m) 7
Średnica gwintu G1
Średnica 3/4″
Kolor czarny
Waga (kg) 1,6
Waga z opakowaniem (kg) 1,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 120 x 380 x 380

Wyposażenie

  • Akcesorium z linii Kärcher PerfectConnect
Zastosowania
  • Do zasysania wody z beczek, zbiorników czy z oczek wodnych.