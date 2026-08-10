Wąż z zestawem do zasysania, 7.0 m PerfectConnect
Spiralny, wytrzymały wąż ssący z filtrem wody i zaworem zwrotnym gotowy do podłączenia. Kompatybilny z pompami o gwincie przyłączeniowym G1 (33,3 mm).
Podciśnieniowy wąż ssący o długości 7 m i średnicy 3/4" z filtrem ssącym idealnie nadaje się do pobierania wody z alternatywnych źródeł i zapewnia wyjątkowo niezawodną szczelność i bezproblemową pracę pompy dzięki rozwiązaniu uszczelniającemu PerfectConnect. Zintegrowany zawór zwrotny zapobiega powrotnemu przepływowi pompowanej wody, skracając czas ponownego zasysania. Zestaw ssący można bardzo łatwo podłączyć do strony ssącej pomp ogrodowych, elektronicznych pomp wspomagających oraz pomp domowych do zasilania wodą gospodarstw domowych. Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1 (33,3 mm).
Cechy i zalety
Kompletny, gotowy do użycia odporny na podciśnienie 3,5 m wąż spiralny z filtrem i zaworem zwrotnym.
- Łatwy i prosty montaż do pompy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Długość (m)
|7
|Średnica gwintu
|G1
|Średnica
|3/4″
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|1,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|120 x 380 x 380
Wyposażenie
- Akcesorium z linii Kärcher PerfectConnect
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Do zasysania wody z beczek, zbiorników czy z oczek wodnych.