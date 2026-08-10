Podciśnieniowy wąż ssący o długości 7 m i średnicy 3/4" z filtrem ssącym idealnie nadaje się do pobierania wody z alternatywnych źródeł i zapewnia wyjątkowo niezawodną szczelność i bezproblemową pracę pompy dzięki rozwiązaniu uszczelniającemu PerfectConnect. Zintegrowany zawór zwrotny zapobiega powrotnemu przepływowi pompowanej wody, skracając czas ponownego zasysania. Zestaw ssący można bardzo łatwo podłączyć do strony ssącej pomp ogrodowych, elektronicznych pomp wspomagających oraz pomp domowych do zasilania wodą gospodarstw domowych. Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1 (33,3 mm).