Wkład szczotkowy

Wymienny wkład szczotkowy pozwala zastąpić zużyte włosie – szybko i bez narzędzi.

Zużyte szczotki wycinaka WRE 4 Battery można wymienić w kilku krokach bez użycia żadnych narzędzi. Włosie jest wykonane z nylonu, więc jest delikatne dla powierzchni. Do skutecznego usuwania chwastów i mchu.

Cechy i zalety
Szczecina wykonana z nylonu
  • Efektywnie usuwa chwasty i jest delikatny dla czyszczonej powierzchni.
Do zmiany szczotki nie są potrzebne narzędzia
  • Łatwa wymiana szczeciny.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor antracyt
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 311 x 75 x 18
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Mech
  • Chwasty