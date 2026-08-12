Wkład szczotkowy
Wymienny wkład szczotkowy pozwala zastąpić zużyte włosie – szybko i bez narzędzi.
Zużyte szczotki wycinaka WRE 4 Battery można wymienić w kilku krokach bez użycia żadnych narzędzi. Włosie jest wykonane z nylonu, więc jest delikatne dla powierzchni. Do skutecznego usuwania chwastów i mchu.
Cechy i zalety
Szczecina wykonana z nylonu
- Efektywnie usuwa chwasty i jest delikatny dla czyszczonej powierzchni.
Do zmiany szczotki nie są potrzebne narzędzia
- Łatwa wymiana szczeciny.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|antracyt
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|311 x 75 x 18
Zastosowania
- Mech
- Chwasty