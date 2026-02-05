Wkład szczotkowy Home & Garden dla WB 120 oraz WB 100

Wymienny wkład szczotkowy do szczotek WB 120 i WB 100 o twardym włosiu. Przeznaczony do wszystkich powierzchni odpornych na zarysowania i silnie zabrudzonych np. betonu czy metalu.

Czarne włosie. Twardsze niż w przypadku wkładu uniwersalnego. Łatwiej usuwa uporczywy brud. Do czyszczenia powierzchni odpornych na zarysowania.

Cechy i zalety
Twarde włosie w kolorze czarnym
  • Łatwo usuwa oporny brud.
Powierzchnie wokół domu
  • Doskonale nadaje się do czyszczenia powierzchni odpornych na zarysowania.
Opcjonalne ackesoria
  • Szeroki zakres zastosowań.
Kompatybilność
  • Wkład do szczotek WB 120 oraz WB 100.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 153 x 153 x 58

Wideo

Zastosowania
  • Drzwi garażowe
  • Czyszczenie dachów i zadaszeń (np..: wiat samochodowych).
  • Żaluzje/rolety