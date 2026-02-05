Wkład szczotkowy Home & Garden dla WB 120 oraz WB 100
Wymienny wkład szczotkowy do szczotek WB 120 i WB 100 o twardym włosiu. Przeznaczony do wszystkich powierzchni odpornych na zarysowania i silnie zabrudzonych np. betonu czy metalu.
Czarne włosie. Twardsze niż w przypadku wkładu uniwersalnego. Łatwiej usuwa uporczywy brud. Do czyszczenia powierzchni odpornych na zarysowania.
Cechy i zalety
Twarde włosie w kolorze czarnym
- Łatwo usuwa oporny brud.
Powierzchnie wokół domu
- Doskonale nadaje się do czyszczenia powierzchni odpornych na zarysowania.
Opcjonalne ackesoria
- Szeroki zakres zastosowań.
Kompatybilność
- Wkład do szczotek WB 120 oraz WB 100.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|153 x 153 x 58
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Drzwi garażowe
- Czyszczenie dachów i zadaszeń (np..: wiat samochodowych).
- Żaluzje/rolety