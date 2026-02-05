Wkład szczotkowy uniwersalny dla WB 120 oraz WB 100

Wymienny wkład szczotkowy do szczotek WB 120 i WB 100 o uniwersalnym włosiu. Przeznaczony do wszystkich gładkich powierzchni jak: szkło, powierzchnie lakierowane czy tworzywa sztuczne.

Przeźroczyste włosie. Szeroki zakres zastosowań. Nadaje się do czyszczenia wszystkich gładkich powierzchni, np. szkła, powierzchni lakierowanych lub tworzyw sztucznych.

Cechy i zalety
Miękkie, przeźroczyste włosie
  • Delikatne i efektywne usuwanie brudu.
Uniwersalność zastosowań
  • Do czyszczenia wszystkich gładkich powierzchni.
Opcjonalne ackesoria
  • Szeroki zakres zastosowań.
Kompatybilność
  • Wkład do szczotek WB 120 oraz WB 100.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 153 x 153 x 48

Wideo

Zastosowania
  • Mycie samochodów
  • Ogrody zimowe
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Drzwi garażowe
  • Żaluzje/rolety
  • Osłony balkonowe
  • Parapety
  • Barierki balkonowe
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe