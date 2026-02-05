Wszystkie modele VC 6 Cordless ourFamily i VC 7 Cordless yourMax można przechowywać w wolnostojącej stacji dokującej, aby zaoszczędzić miejsce i zapobiec ich przewróceniu. Montaż na ścianie nie jest konieczny. Oprócz utrzymywania bezprzewodowego odkurzacza na miejscu, zapewnia również miejsce na akcesoria. Dzięki temu są one uporządkowane i zawsze pod ręką. Do stacji dokującej można również podłączyć ładowarkę akumulatora odkurzacza – dzięki temu akumulator jest automatycznie ładowany po zaparkowaniu urządzenia. Do korzystania z wolnostojącej stacji dokującej wymagany jest dodatkowy uchwyt ścienny, który jest dołączony do modeli VC 6 Cordless ourFamily i VC 7 Cordless yourMax. Jest on połączony ze stacją parkingową. Stacja dokująca nie zawiera dodatkowego uchwytu ściennego.