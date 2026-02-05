Wolnostojąca stacja dokująca

Wygodne rozwiązanie do przechowywania urządzenia i akcesoriów: wolnostojąca stacja dokująca jest kompatybilna ze wszystkimi modelami bezprzewodowych odkurzaczy VC 6 Cordless ourFamily i VC 7 Cordless yourMax.

Wszystkie modele VC 6 Cordless ourFamily i VC 7 Cordless yourMax można przechowywać w wolnostojącej stacji dokującej, aby zaoszczędzić miejsce i zapobiec ich przewróceniu. Montaż na ścianie nie jest konieczny. Oprócz utrzymywania bezprzewodowego odkurzacza na miejscu, zapewnia również miejsce na akcesoria. Dzięki temu są one uporządkowane i zawsze pod ręką. Do stacji dokującej można również podłączyć ładowarkę akumulatora odkurzacza – dzięki temu akumulator jest automatycznie ładowany po zaparkowaniu urządzenia. Do korzystania z wolnostojącej stacji dokującej wymagany jest dodatkowy uchwyt ścienny, który jest dołączony do modeli VC 6 Cordless ourFamily i VC 7 Cordless yourMax. Jest on połączony ze stacją parkingową. Stacja dokująca nie zawiera dodatkowego uchwytu ściennego.

Cechy i zalety
Wbudowana funkcja ładowania
  • Ładowarka akumulatora odkurzacza bezprzewodowego może być zintegrowana ze stacją dokującą.
  • Akumulator odkurzacza jest automatycznie ładowany w stacji dokującej.
  • Odkurzacz jest gotowy do użycia w każdej chwili.
Optymalne przechowywanie urządzenia i akcesoriów bez konieczności montowania stacji dokującej do ściany
  • Oszczędność miejsca, bezpieczne i elastyczne przechowywanie.
  • Akcesoria do odkurzacza bezprzewodowego można łatwo przymocować do wolnostojącej stacji dokującej.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 2,9
Waga z opakowaniem (kg) 4,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 324 x 303 x 938