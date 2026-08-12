Worek filtracyjny do stacji Robota
Wysokiej jakości fizelinowy worek filtracyjny zapewnia łatwe i higieniczne usuwanie zanieczyszczeń i kurzu ze stacji. Nadaje się do stacji odsysania RVC 3 Comfort i RVM 4 Comfort.
Worki filtracyjne wykonane z odpornej na rozdarcia fizeliny są specjalnie dostosowane do stacji odsysających RVC 3 Comfort i RVM 4 Comfort oraz imponują wyjątkowo wytrzymałym materiałem i wysokim zatrzymywaniem pyłu. Zapewnia to niezmiennie wysoką moc ssania dla stacji, umożliwiając jeszcze bardziej autonomiczne korzystanie z robota sprzątającego. W zestawie znajdują się trzy worki.
Cechy i zalety
Wytrzymały materiał fizelinowy
- Odporny na rozdarcia materiał fizelinowy zapewnia doskonałe pochłanianie pyłu i stałą wydajność, zwłaszcza podczas długotrwałego użytkowania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|3
|Kolor
|Biała
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|130 x 150 x 25
Zastosowania
- Twarde podłogi
- Na dywanach z niskim włosiem