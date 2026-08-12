Worki filtracyjne wykonane z odpornej na rozdarcia fizeliny są specjalnie dostosowane do stacji odsysających RVC 3 Comfort i RVM 4 Comfort oraz imponują wyjątkowo wytrzymałym materiałem i wysokim zatrzymywaniem pyłu. Zapewnia to niezmiennie wysoką moc ssania dla stacji, umożliwiając jeszcze bardziej autonomiczne korzystanie z robota sprzątającego. W zestawie znajdują się trzy worki.