Worek filtracyjny do stacji Robota

Wysokiej jakości fizelinowy worek filtracyjny zapewnia łatwe i higieniczne usuwanie zanieczyszczeń i kurzu ze stacji. Nadaje się do stacji odsysania RVC 3 Comfort i RVM 4 Comfort.

Worki filtracyjne wykonane z odpornej na rozdarcia fizeliny są specjalnie dostosowane do stacji odsysających RVC 3 Comfort i RVM 4 Comfort oraz imponują wyjątkowo wytrzymałym materiałem i wysokim zatrzymywaniem pyłu. Zapewnia to niezmiennie wysoką moc ssania dla stacji, umożliwiając jeszcze bardziej autonomiczne korzystanie z robota sprzątającego. W zestawie znajdują się trzy worki. 

Cechy i zalety
Wytrzymały materiał fizelinowy 
  • Odporny na rozdarcia materiał fizelinowy zapewnia doskonałe pochłanianie pyłu i stałą wydajność, zwłaszcza podczas długotrwałego użytkowania.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 3
Kolor Biała
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 130 x 150 x 25
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Twarde podłogi
  • Na dywanach z niskim włosiem