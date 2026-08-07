Worki filtracyjne do stacji robota (3 x 4 litry)
Wysokiej jakości fizelinowe worki filtracyjne do stacji wielofunkcyjnej RVF 7 Comfort i stacji opróżniania RCV 5 zapewniają łatwe i higieniczne usuwanie zanieczyszczeń i kurzu.
Worki filtracyjne wykonane z odpornej na rozdarcia fizeliny są dostosowane do stacji wielofunkcyjnej RVF 7 i stacji odsysającej RCV 5 oraz imponują wyjątkowo wytrzymałym materiałem i wysokim zatrzymywaniem pyłu. Zapewnia to niezmiennie wysoką moc ssania stacji, co oznacza, że odkurzacz sprzątający może być używany jeszcze bardziej autonomicznie. W zestawie znajdują się trzy worki.
Cechy i zalety
Włóknina zapewniająca doskonałe zatrzymywanie pyłu i stałą siłę ssania
Odporny na rozdarcia materiał włókninowy, który szczególnie nadaje się do dłuższych zastosowań
Zamykany otwór w worku umożliwia higieniczne usuwanie worka filtracyjnego
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|3
|Kolor
|Biała
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|185 x 155 x 145
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Dywany o krótkim włosiu