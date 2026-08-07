Worki filtracyjne wykonane z odpornej na rozdarcia fizeliny są dostosowane do stacji wielofunkcyjnej RVF 7 i stacji odsysającej RCV 5 oraz imponują wyjątkowo wytrzymałym materiałem i wysokim zatrzymywaniem pyłu. Zapewnia to niezmiennie wysoką moc ssania stacji, co oznacza, że odkurzacz sprzątający może być używany jeszcze bardziej autonomicznie. W zestawie znajdują się trzy worki.