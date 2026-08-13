Wózek na butle

Idealny jako uzupełnienie systemów czyszczenia suchym lodem wykorzystujących proces Liquid-to-Pellet (od cieczy do peletu): Wózek na butle do bezpiecznego transportu standardowych butli CO₂.

Praktyczny wózek na butle ułatwia transport wszystkich standardowych butli CO₂ o średnicy do 230 milimetrów. To czyni go doskonałym uzupełnieniem systemów Kärcher do czyszczenia suchym lodem z procesem Liquid-to-Pellet (od cieczy do peletu).

Specyfikacja

Dane techniczne

Waga z opakowaniem (kg) 10,3
Kompatybilne urządzenia
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