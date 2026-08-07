WR 20 gwint trapezowy
Dokładne usuwanie chwastów: Wycinak WR 20 do używania z myjką wysokociśnieniową na gorącą wodę firmy Kärcher. Wyposażona w listwę z dyszami o szerokości 20 cm oraz adapter dyszy.
Szybko, dokładnie i komfortowo: Wycinak WR 20 sprawdza się najlepiej w połączeniu z myjką wysokociśnieniową na gorącą wodę firmy Kärcher. Do skutecznego usuwania chwastów myjka wysokociśnieniowa zapewnia optymalną temperaturę wody 98°C. Adapter dyszy gwarantuje optymalny przepływ gorącej wody na lancy o szerokości 20 cm, ułatwiając w ten sposób usuwanie niepożądanych chwastów.
Cechy i zalety
Kompatybilna z urządzeniami wysokociśnieniowymi z podgrzewaniem wody (HDS).
- Zintegrowany adapter dyszy gwarantuje stały przepływ wody przez całą listwę dysz.
- Najnowsza technologia palnika zapewnia optymalną temperaturę wody do usuwania chwastów (do 98°C).
Kompaktowy design lancy
- Kompaktowy design umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Waga (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Efektywne i wygodne usuwanie chwastów.
Części zamienne
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