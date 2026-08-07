WR 20 gwint trapezowy

Dokładne usuwanie chwastów: Wycinak WR 20 do używania z myjką wysokociśnieniową na gorącą wodę firmy Kärcher. Wyposażona w listwę z dyszami o szerokości 20 cm oraz adapter dyszy.

Szybko, dokładnie i komfortowo: Wycinak WR 20 sprawdza się najlepiej w połączeniu z myjką wysokociśnieniową na gorącą wodę firmy Kärcher. Do skutecznego usuwania chwastów myjka wysokociśnieniowa zapewnia optymalną temperaturę wody 98°C. Adapter dyszy gwarantuje optymalny przepływ gorącej wody na lancy o szerokości 20 cm, ułatwiając w ten sposób usuwanie niepożądanych chwastów.

Cechy i zalety
Kompatybilna z urządzeniami wysokociśnieniowymi z podgrzewaniem wody (HDS).
  • Zintegrowany adapter dyszy gwarantuje stały przepływ wody przez całą listwę dysz.
  • Najnowsza technologia palnika zapewnia optymalną temperaturę wody do usuwania chwastów (do 98°C).
Kompaktowy design lancy
  • Kompaktowy design umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach.
Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga (kg) 0,3
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Zastosowania
  • Efektywne i wygodne usuwanie chwastów.
Części zamienne

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