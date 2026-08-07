Szybko, dokładnie i komfortowo: Wycinak WR 20 sprawdza się najlepiej w połączeniu z myjką wysokociśnieniową na gorącą wodę firmy Kärcher. Do skutecznego usuwania chwastów myjka wysokociśnieniowa zapewnia optymalną temperaturę wody 98°C. Adapter dyszy gwarantuje optymalny przepływ gorącej wody na lancy o szerokości 20 cm, ułatwiając w ten sposób usuwanie niepożądanych chwastów.