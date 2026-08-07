Wydajne i bezproblemowe usuwanie chwastów: Wystarczy podłączyć wycinak WR 50 do myjki wysokociśnieniowej na gorącą wodę firmy Kärcher, aby dokładnie usuwać irytujące chwasty — z łatwością i przez długi czas. Myjka wysokociśnieniowa dostarcza optymalną temperaturę 98°C do usuwania chwastów, podczas gdy adapter dyszy zapewnia optymalny przepływ wody przez listwę z dyszami o szerokości 50 cm. Dzięki adaptacyjnemu zestawowi kół do lancy możliwa jest komfortowa i niemęcząca praca przez dłuższe okresy.