WR 50

W połączeniu z myjką wysokociśnieniową na gorącą wodę firmy Kärcher wycinak WR 50 o szerokości 50 cm jest idealny do usuwania chwastów. Jest dostarczany w zestawie z adaptacyjną podstawą montażową oraz adapterem dyszy.

Wydajne i bezproblemowe usuwanie chwastów: Wystarczy podłączyć wycinak WR 50 do myjki wysokociśnieniowej na gorącą wodę firmy Kärcher, aby dokładnie usuwać irytujące chwasty — z łatwością i przez długi czas. Myjka wysokociśnieniowa dostarcza optymalną temperaturę 98°C do usuwania chwastów, podczas gdy adapter dyszy zapewnia optymalny przepływ wody przez listwę z dyszami o szerokości 50 cm. Dzięki adaptacyjnemu zestawowi kół do lancy możliwa jest komfortowa i niemęcząca praca przez dłuższe okresy.

Cechy i zalety
Zestaw kół na wyposażeniu
  • Komfortowe użytkowania podczas wielogodzinnej pracy.
  • Optymalna odległość od podłoża przez cały czas pracy.
Kompatybilna z urządzeniami wysokociśnieniowymi z podgrzewaniem wody (HDS).
  • Zintegrowany adapter dyszy gwarantuje prawidłową objętość wody odpowiadającą danej myjce wysokociśnieniowej.
  • Najnowsza technologia palnika zapewnia optymalną temperaturę wody do usuwania chwastów (do 98°C).
Kompaktowy design lancy
  • Kompaktowy design umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach.
Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga (kg) 2,2
Waga z opakowaniem (kg) 3,5
Zastosowania
  • Efektywne i wygodne usuwanie chwastów.
Części zamienne

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