WR 50
W połączeniu z myjką wysokociśnieniową na gorącą wodę firmy Kärcher wycinak WR 50 o szerokości 50 cm jest idealny do usuwania chwastów. Jest dostarczany w zestawie z adaptacyjną podstawą montażową oraz adapterem dyszy.
Wydajne i bezproblemowe usuwanie chwastów: Wystarczy podłączyć wycinak WR 50 do myjki wysokociśnieniowej na gorącą wodę firmy Kärcher, aby dokładnie usuwać irytujące chwasty — z łatwością i przez długi czas. Myjka wysokociśnieniowa dostarcza optymalną temperaturę 98°C do usuwania chwastów, podczas gdy adapter dyszy zapewnia optymalny przepływ wody przez listwę z dyszami o szerokości 50 cm. Dzięki adaptacyjnemu zestawowi kół do lancy możliwa jest komfortowa i niemęcząca praca przez dłuższe okresy.
Cechy i zalety
Zestaw kół na wyposażeniu
- Komfortowe użytkowania podczas wielogodzinnej pracy.
- Optymalna odległość od podłoża przez cały czas pracy.
Kompatybilna z urządzeniami wysokociśnieniowymi z podgrzewaniem wody (HDS).
- Zintegrowany adapter dyszy gwarantuje prawidłową objętość wody odpowiadającą danej myjce wysokociśnieniowej.
- Najnowsza technologia palnika zapewnia optymalną temperaturę wody do usuwania chwastów (do 98°C).
Kompaktowy design lancy
- Kompaktowy design umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Waga (kg)
|2,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|3,5
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Efektywne i wygodne usuwanie chwastów.
Części zamienne
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