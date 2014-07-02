Wrzutnik monet

Do urządzeń typu HDS klasy średniej i super. Umożliwia mycie samoobsługowe. Do zamontowania na urządzeniu

Specyfikacja

Dane techniczne

Waga z opakowaniem (kg) 9,5
Części zamienne

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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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