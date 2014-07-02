Wtyk śrubowy 1/8" do wewnętrznych głowic czyszczących
Korek wkręcany do wysokociśnieniowych głowic do czyszczenia wewnętrznego z gwintem 1/8 cala.
Śruba zamykająca przy pracy z 1 dyszą.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Gwint przyłącza
|M22 x 1,5
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- Głowica czyszcząca HKF 30/14-E
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 7/11-4 M Classic