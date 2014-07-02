Wtyk śrubowy 1/8" do wewnętrznych głowic czyszczących

Korek wkręcany do wysokociśnieniowych głowic do czyszczenia wewnętrznego z gwintem 1/8 cala.

Śruba zamykająca przy pracy z 1 dyszą.

Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint przyłącza M22 x 1,5
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