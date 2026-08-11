Wymienne listwy zbierające do WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7, WV 8 (170 mm)

Wymienne listwy zbierające zapewniają czystość na wszystkich gładkich powierzchniach. Nadają się do wąskich ssawek naszych myjek do okien WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 i WV 8.

Trwałe efekty bez smug: wystarczy łatwo i szybko wymienić listwę zbierającą (170 mm) w wąskiej dyszy ssącej. Dzięki temu myjka do okien czyści wszystkie gładkie powierzchnie bez smug. Nadają się do: WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 i WV 8.

Cechy i zalety
Szybka wymiana listwy zbierającej.
  • Czyste powierzchnie, bez zacieków.
Silikonowa listwa zbierająca Xtra!Flex®
  • Silikonowa listwa zbierająca Xtra!Flex® wykonana w innowacyjnej technologii sprawia, że czyszczenie jest jeszcze bardziej elastyczne – idealna do użytku tuż przy podłodze i krawędziach.
  • Łatwa i szybka wymiana listew zbierających.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 2
Kolor żółty
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 170 x 30 x 24
Zastosowania
  • Dzielone okna (szprosy)
  • Gładkie powierzchnie
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Lustra
  • Flizy
  • Kabina prysznicowa
  • Blaty w kuchni
  • Kondensacja
  • Systemy fotowoltaiczne / balkonowe panele słoneczne