Trwałe efekty bez smug: wystarczy łatwo i szybko wymienić listwę zbierającą (170 mm) w wąskiej dyszy ssącej. Dzięki temu myjka do okien czyści wszystkie gładkie powierzchnie bez smug. Nadają się do: WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 i WV 8.