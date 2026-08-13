Wymienne listwy zbierające do WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7, WV 8 (280 mm)
Wymienne listwy zbierające zapewniają czystość na wszystkich gładkich powierzchniach – bez smug i bez kapania brudnej wody. Nadają się do myjek do okien the WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 i WV 8.
Trwałe efekty bez smug: wystarczy łatwo i szybko wymienić listwę zbierającą 280 mm. Dzięki temu myjka do okien czyści wszystkie gładkie powierzchnie bez smug. Nadają się do: WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 i WV 8.
Cechy i zalety
Szybka wymiana listwy zbierającej.
- Czyste powierzchnie, bez zacieków.
Silikonowa listwa zbierająca Xtra!Flex®
- Silikonowa listwa zbierająca Xtra!Flex® wykonana w innowacyjnej technologii sprawia, że czyszczenie jest jeszcze bardziej elastyczne – idealna do użytku tuż przy podłodze i krawędziach.
- Łatwa i szybka wymiana listew zbierających.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|2
|Kolor
|żółty
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|280 x 30 x 24
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Gładkie powierzchnie
- Okna i powierzchnie szklane
- Lustra
- Flizy
- Kabina prysznicowa
- Blaty w kuchni
- Kondensacja
- Systemy fotowoltaiczne / balkonowe panele słoneczne