Wymienne listwy zbierające do WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7, WV 8 (280 mm)

Wymienne listwy zbierające zapewniają czystość na wszystkich gładkich powierzchniach – bez smug i bez kapania brudnej wody. Nadają się do myjek do okien the WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 i WV 8.