Wyposażenie kanał ssący FC5 Weiss

Zbiera brud nawet jeszcze lepiej niż wcześniej: optymalna obudowa głowicy ssącej do urządzenia FC 5. Idealna do wszystkich białych urządzeń FC 5, które nie są jeszcze w nią wyposażone w standardzie.

Nowa obudowa do głowicy ssącej do białego urządzenia FC 5 kładzie kres irytującym kotom z kurzu na podłodze. Dzięki zintegrowanej listwie zgarniającej i szerokiemu kanałowi powietrznemu zbieranie dużego objętościowo brudu jest jeszcze wydajniejsze. Zoptymalizowana obudowa jest bardzo łatwa w instalacji na wszystkich białych urządzeniach FC 5, które nie są jeszcze w nią wyposażone w standardzie. Znacząco poprawia ogólną jakość czyszczenia w stosunku do starych białych urządzeń FC 5.

Cechy i zalety
Zintegrowany zbierak włosów
  • Zintegrowane rowki lepiej zbierają kurz i inny brud.
Szeroki kanał ssący
  • Efektywne zbieranie większych cząstek brudu.
Zamienna ze starszym modelem pokrywy
  • Łatwa i szybka wymiana.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor Biała
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 300 x 100 x 34