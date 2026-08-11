Nowa obudowa do głowicy ssącej do białego urządzenia FC 5 kładzie kres irytującym kotom z kurzu na podłodze. Dzięki zintegrowanej listwie zgarniającej i szerokiemu kanałowi powietrznemu zbieranie dużego objętościowo brudu jest jeszcze wydajniejsze. Zoptymalizowana obudowa jest bardzo łatwa w instalacji na wszystkich białych urządzeniach FC 5, które nie są jeszcze w nią wyposażone w standardzie. Znacząco poprawia ogólną jakość czyszczenia w stosunku do starych białych urządzeń FC 5.