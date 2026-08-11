Wyposażenie kanał ssący FC5 Weiss
Zbiera brud nawet jeszcze lepiej niż wcześniej: optymalna obudowa głowicy ssącej do urządzenia FC 5. Idealna do wszystkich białych urządzeń FC 5, które nie są jeszcze w nią wyposażone w standardzie.
Nowa obudowa do głowicy ssącej do białego urządzenia FC 5 kładzie kres irytującym kotom z kurzu na podłodze. Dzięki zintegrowanej listwie zgarniającej i szerokiemu kanałowi powietrznemu zbieranie dużego objętościowo brudu jest jeszcze wydajniejsze. Zoptymalizowana obudowa jest bardzo łatwa w instalacji na wszystkich białych urządzeniach FC 5, które nie są jeszcze w nią wyposażone w standardzie. Znacząco poprawia ogólną jakość czyszczenia w stosunku do starych białych urządzeń FC 5.
Cechy i zalety
Zintegrowany zbierak włosów
- Zintegrowane rowki lepiej zbierają kurz i inny brud.
Szeroki kanał ssący
- Efektywne zbieranie większych cząstek brudu.
Zamienna ze starszym modelem pokrywy
- Łatwa i szybka wymiana.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|300 x 100 x 34