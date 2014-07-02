Wysokiej klasy pistolet spustowy wysokociśnieniowy
Wysokiej klasy pistolety spryskujące z optymalnym przepływem. Małe straty ciśnienia również przy objętościach wody do 2500 l/h. Solidność i wytrzymałość do profesjonalnego użytku. Odpowiednie do kontaktu z żywnością i odporne na słoną wodę materiały oferują najlepsze warunki do stosowania w sektorze spożywczym oraz w przemyśle. Złącze do węży wysokociśnieniowych M 22 × 1,5.
Solidny i wytrzymały pistolet spustowy wysokiej klasy wykonany z materiałów nadających się do kontaktu z żywnością i odpornych na słoną wodę. Idealny do użytku profesjonalnego, np. przemysł spożywczy. Zoptymalizowany przepływ zapewniający niskie straty ciśnienia przy prędkościach przepływu wody do 2500 l/h. Złącze do węży wysokociśnieniowych M 22 × 1,5.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|300
|Gwint przyłącza
|M22 x 1,5
|Kolor
|antracyt
|Waga z opakowaniem (kg)
|1