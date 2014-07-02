Wysokiej klasy pistolet spustowy wysokociśnieniowy

Wysokiej klasy pistolety spryskujące z optymalnym przepływem. Małe straty ciśnienia również przy objętościach wody do 2500 l/h. Solidność i wytrzymałość do profesjonalnego użytku. Odpowiednie do kontaktu z żywnością i odporne na słoną wodę materiały oferują najlepsze warunki do stosowania w sektorze spożywczym oraz w przemyśle. Złącze do węży wysokociśnieniowych M 22 × 1,5.