Wysokiej klasy pistolet spustowy wysokociśnieniowy Food do przemysłu spożywczego

Wysokiej klasy pistolet spryskujący z optymalnym przepływem. Niskie straty ciśnienia nawet przy prędkościach przepływu wody do 2500 l/h. Solidność i wytrzymałość do profesjonalnego użytku. Odpowiednie do kontaktu z żywnością i odporne na słoną wodę materiały oferują najlepsze warunki do stosowania w przemyśle spożywczym oraz do użytku komercyjnego. Złącze do węży HD M 22 × 1,5.