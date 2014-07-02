Wysokiej klasy pistolet spustowy wysokociśnieniowy Food do przemysłu spożywczego

Wysokiej klasy pistolet spryskujący z optymalnym przepływem. Niskie straty ciśnienia nawet przy prędkościach przepływu wody do 2500 l/h. Solidność i wytrzymałość do profesjonalnego użytku. Odpowiednie do kontaktu z żywnością i odporne na słoną wodę materiały oferują najlepsze warunki do stosowania w przemyśle spożywczym oraz do użytku komercyjnego. Złącze do węży HD M 22 × 1,5.

Specyfikacja

Dane techniczne

Temperatura (°C) maks. 155
Ciśnienie maksymalne (bar) 300
Gwint przyłącza M22 x 1,5
Kolor antracyt
Waga z opakowaniem (kg) 1