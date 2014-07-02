Wysokociśnieniowa dysza pełnostrumieniowa 090 do wewnętrznych głowic czyszczących
Wysokociśnieniowa dysza pełnostrumieniowa 090 do głowic do czyszczenia wewnętrznego o kącie natrysku 0°, wykonana z hartowanej stali nierdzewnej z gwintem 1/8 cala.
Głowica do czyszczenia wnętrz zbiorników i beczek. Dla otworów od 50 mm. Podłączana bezposrednio do wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego. Napędzana silnikiem elektrycznym. Pracuje w pionie i poziomie. 1 dysza
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rozmiar dyszy ( )
|90
|Gwint przyłącza
|M22 x 1,5