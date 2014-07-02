Wysokociśnieniowy inżektor detergentu

Inżektor umożliwa podawanie środka czyszczącego pod wysokim ciśnieniem. Możliwa regulacja stężenia środka roboczego w zakresie do 5%.

Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint przyłącza M22 x 1,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,7
Akcesoria
Części zamienne

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