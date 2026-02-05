Wysokociśnieniowy wąż przedłużający 10 m zapewniający większą elastyczność podczas korzystania z myjek ciśnieniowych. Wystarczy podłączyć między myjką ciśnieniową a wężem, żeby ułatwić sobie pracę. Solidny, odporny na skręcenia wąż wzmocniony oplotem tekstylnym wyposażony w złącze mosiężne zapewniające wytrzymałość; jakość węża potwierdzona normą DN 8. Wąż przedłużający do pracy w ciśnieniach do 180 barów i temperaturach do 60°C. Wąż przedłużający nadaje się również do użytku z substancjami chemicznymi. Nadaje się do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher, modele od K 2 do K 7.