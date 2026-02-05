XH 10 WĄŻ PRZEDLUZAJACY
Wysokociśnieniowy wąż przedłużający do większej elastyczności. Do urządzeń wysokociśnieniowych w klasach od K 2 do K 7 ze złączem śrubowym (bez Quick Connect). Wysokiej jakości długi wąż 10 m. Ochrona przed skręceniem węża i złącze mosiężne zapewniające długi okres eksploatacji. Łączy urządzenie i wąż wysokociśnieniowy.
Wysokociśnieniowy wąż przedłużający 10 m zapewniający większą elastyczność podczas korzystania z myjek ciśnieniowych. Wystarczy podłączyć między myjką ciśnieniową a wężem, żeby ułatwić sobie pracę. Solidny, odporny na skręcenia wąż wzmocniony oplotem tekstylnym wyposażony w złącze mosiężne zapewniające wytrzymałość; jakość węża potwierdzona normą DN 8. Wąż przedłużający do pracy w ciśnieniach do 180 barów i temperaturach do 60°C. Wąż przedłużający nadaje się również do użytku z substancjami chemicznymi. Nadaje się do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher, modele od K 2 do K 7.
Cechy i zalety
Wąż przedłużający 10 m
- Zwiększa zasięg węża
Wąż DN 8 wzmocniony tekstylnym oplotem.
- Wytrzymały
Zabezpieczenie przed skręcaniem
- Zabezpiecza wąż wysokociśnieniowy przed skręcaniem
Złącze z mosiądzu
- Wysokiej jakości, bardzo wytrzymała.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|180
|Długość (m)
|10
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|1,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|240 x 240 x 85
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
- K 2.38 M
- K 2.38 M T 50
- K 2.39 M PLUS WB T50*EU
- K 2.75 plus
- K 2.87 plus
- K 2.89 plus
- K 2.90 M
- K 2.90 M plus
- K 2.900 M Plus
- K 2.900 M T 50 plus
- K 2.91 M Plus
- K 2.91 MD Plus T 50
- K 2.94 MD plus
- K 2.97 M plus
- K 2.98 M plus T 50
- K 2.99 M
- K 2.99 M plus T 50
- K 2.99 MD plus
- K 3.65 MD *EU
- K 3.65 MD Plus T200
- K 3.68 MD Plus
- K 3.85 M PL
- K 3.900 M
- K 3.91 M WRC
- K 3.91 M plus T 100
- K 3.97 M plus F1
- K 3.98 M plus T 100
- K 3.99 M plus
- K 3.99 M plus T 100
- K 4.91 MD T 200
- K 4.98 MD plus T 300
- K 4.99 M plus
- K 4.99 M plus T 300
- K 4.990 MD Plus
- K 4.99M Plus T 250 *EU
- K 5.68 MD
- K 5.80M PLUS T 250 *EU
- K 5.91 MD plus
- K 5.91MD T 250 *EU
- K 6.80M PLUS T 250 *EU
- K 6.91 MD
- K 6.91 MD plus T300
- K 7.20 M T 300
- K 7.280 MD Plus
- K HC 10