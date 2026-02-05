XH 10 WĄŻ PRZEDLUZAJACY

Wysokociśnieniowy wąż przedłużający do większej elastyczności. Do urządzeń wysokociśnieniowych w klasach od K 2 do K 7 ze złączem śrubowym (bez Quick Connect). Wysokiej jakości długi wąż 10 m. Ochrona przed skręceniem węża i złącze mosiężne zapewniające długi okres eksploatacji. Łączy urządzenie i wąż wysokociśnieniowy.

Wysokociśnieniowy wąż przedłużający 10 m zapewniający większą elastyczność podczas korzystania z myjek ciśnieniowych. Wystarczy podłączyć między myjką ciśnieniową a wężem, żeby ułatwić sobie pracę. Solidny, odporny na skręcenia wąż wzmocniony oplotem tekstylnym wyposażony w złącze mosiężne zapewniające wytrzymałość; jakość węża potwierdzona normą DN 8. Wąż przedłużający do pracy w ciśnieniach do 180 barów i temperaturach do 60°C. Wąż przedłużający nadaje się również do użytku z substancjami chemicznymi. Nadaje się do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher, modele od K 2 do K 7.

Cechy i zalety
Wąż przedłużający 10 m
  • Zwiększa zasięg węża
Wąż DN 8 wzmocniony tekstylnym oplotem.
  • Wytrzymały
Zabezpieczenie przed skręcaniem
  • Zabezpiecza wąż wysokociśnieniowy przed skręcaniem
Złącze z mosiądzu
  • Wysokiej jakości, bardzo wytrzymała.
Specyfikacja

Dane techniczne

Temperatura (°C) maks. 60
Ciśnienie maksymalne (bar) 180
Długość (m) 10
Kolor czarny
Waga (kg) 1,2
Waga z opakowaniem (kg) 1,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 240 x 240 x 85