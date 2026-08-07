Zasilacz samochodowy

Zasilacz umożliwia podłączenie myjki terenowej do gniazda zapalniczki samochodowej.

Po podłączeniu zasilacza do zapalniczki samochodowej myjka jest zasilana (nie ładowana).

Cechy i zalety
Podłączenie do standardowego gniazda zapalniczki samochodowej
  • Wygodne podłączanie do gniazda zapalniczki.
  • Do podłączania myjki terenowej
Źródło prądu "w terenie"
  • Łatwo dostępne źródło prądu - niezależnie od stanu naładowania baterii.
  • Doskonała mobilność.
Duży zasięg kabla
  • 2 metry długości.
  • Dzięki temu myjka terenowa może znajdować się poza samochodem.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,3
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 150 x 38 x 54
Części zamienne

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