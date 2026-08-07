Zasilacz samochodowy
Zasilacz umożliwia podłączenie myjki terenowej do gniazda zapalniczki samochodowej.
Po podłączeniu zasilacza do zapalniczki samochodowej myjka jest zasilana (nie ładowana).
Cechy i zalety
Podłączenie do standardowego gniazda zapalniczki samochodowej
- Wygodne podłączanie do gniazda zapalniczki.
- Do podłączania myjki terenowej
Źródło prądu "w terenie"
- Łatwo dostępne źródło prądu - niezależnie od stanu naładowania baterii.
- Doskonała mobilność.
Duży zasięg kabla
- 2 metry długości.
- Dzięki temu myjka terenowa może znajdować się poza samochodem.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|150 x 38 x 54
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