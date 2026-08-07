Zespół węża TR do czyszczenia rur DN6 14 MPa

Elastyczny wąż wysokociśnieniowy 10 m (DN 6) do czyszczenia rur (złącze gwintowe do dyszy R 1/8).

Elastyczny wąż wysokociśnieniowy 10 m (DN 6) do czyszczenia rur (złącze gwintowe do dyszy R 1/8).

Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie maksymalne (bar) 140
Gwint przyłącza EASY!Lock
Długość (m) 10
Waga z opakowaniem (kg) 1,1
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.