Filtra HEPA (EN 1822:1998) to konieczność dla osób, które chcą oddychać z łatwością w domu po użyciu naszego akumulatorowego odkurzacza ręcznego CVH 2. Bezpiecznie i niezawodnie usuwa do 99,5% nawet najmniejszych cząstek o wielkości zaledwie 0,3 µm, w tym zarodników grzybów i bakterii lub alergenów, takich jak odchody roztoczy i pyłki, z wywiewanego powietrza otoczenia. Aby uzyskać najlepsze efekty, filtr należy czyścić co 2 tygodnie i wymieniać co 6 miesięcy.