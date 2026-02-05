Zestaw 2 filtrów do odkurzacza CVH 2
Filtry do odkurzaczy bezprzewodowych Kärcher CVH 2. Bezpieczne usuwanie z pomieszczeń kurzu, zarodników grzybów, drobnoustrojów i substancji powodujących alergie. Opakowanie: 2 sztuki.
Filtra HEPA (EN 1822:1998) to konieczność dla osób, które chcą oddychać z łatwością w domu po użyciu naszego akumulatorowego odkurzacza ręcznego CVH 2. Bezpiecznie i niezawodnie usuwa do 99,5% nawet najmniejszych cząstek o wielkości zaledwie 0,3 µm, w tym zarodników grzybów i bakterii lub alergenów, takich jak odchody roztoczy i pyłki, z wywiewanego powietrza otoczenia. Aby uzyskać najlepsze efekty, filtr należy czyścić co 2 tygodnie i wymieniać co 6 miesięcy.
Cechy i zalety
Usuwa kurz, zarodniki grzybów, bakterie i alergeny, takie jak odchody roztoczy i pyłki
Szybka i łatwa zmiana
Długa żywotność dzięki regularnemu szczotkowaniu
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|2
|Kolor
|Biała
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|104 x 52 x 45
Kompatybilne urządzenia
Zastosowania
