Zestaw adapterów EASY!Force 1 — od węża wysokociśnieniowego

Do modernizacji myjek wysokociśnieniowych Kärcher z istniejącym wężem wysokociśnieniowym: Zestaw adapterów EASY!Force 1 z pistoletem spryskującym EASY!Force, lancą spryskującą oraz wszystkimi adapterami umożliwiającymi podłączenie dyszy dyszy.

Możliwe jest również zastosowanie nowoczesnej technologii EASY!Force z istniejącymi myjkami wysokociśnieniowymi oraz wężami wysokociśnieniowymi firmy Kärcher za niewielkim kosztem dzięki zestawowi adapterów EASY!Force 1. Zestaw adapterów zawiera pistolet spryskujący EASY!Force (4.118-005), lancę spryskującą o długości 1050 mm (4.112-000) ze złączami EASY!Lock, adapter 8 (4.111-036) do dysz wysokociśnieniowych ze złączem M 18 × 1,5, a także adapter 12 (4.111-046) do węża wysokociśnieniowego ze złączką obrotową.

Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 2,2
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Części zamienne

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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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