Zestaw adapterów EASY!Force 3 — pistolet wysokociśnieniowy

Kompatybilny z istniejącym wężem wysokociśnieniowym i lancą spryskującą: Zestaw adapterów EASY!Force 3, w tym pistolet spustowy EASY!Force oraz wszystkie adaptery niezbędne do modernizacji myjki ciśnieniowej.

Do modernizacji wszystkich myjek wysokociśnieniowych Kärcher, które mają już odpowiednie akcesoria, za pomocą wygodnej i energooszczędnej technologii EASY!Force: Zestaw adapterów EASY!Force 3 zawiera pistolet spryskujący EASY!Force (4.118-005), adapter 12 (4.111-046) do węża wysokociśnieniowego ze złączką obrotową, a także adapter 5 (4.111-033) do lanc spryskujących ze złączem M 22 × 1,5. Zestaw adapterów umożliwia ekonomiczne korzystanie z istniejących węży wysokociśnieniowych i lanc spryskujących.

Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 1,2
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
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