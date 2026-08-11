Aby uzyskać doskonałe efekty czyszczenia, tak jak za pierwszym razem: zestaw akcesoriów umożliwia robotowi odkurzającemu RCV 2 czyszczenie, jakby był zupełnie nowy. Zestaw zawiera części zamienne, które można łatwo wymienić. Wydłuża to okres eksploatacji odkurzacza RCV 2 i zapewnia optymalną wydajność czyszczenia, dzięki czemu każdy dzień jest jak pierwszy dzień. Zestaw zawiera 1 szczotkę główną, 1 ściereczkę do wycierania, 2 szczotki boczne i 2 filtry.