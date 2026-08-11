Zestaw akcesoriów
Zestaw akcesoriów do odkurzacza automatycznego RCV 2 obejmuje 1 szczotkę główną, 1 ściereczkę do wycierania, 2 szczotki boczne i 2 filtry.
Aby uzyskać doskonałe efekty czyszczenia, tak jak za pierwszym razem: zestaw akcesoriów umożliwia robotowi odkurzającemu RCV 2 czyszczenie, jakby był zupełnie nowy. Zestaw zawiera części zamienne, które można łatwo wymienić. Wydłuża to okres eksploatacji odkurzacza RCV 2 i zapewnia optymalną wydajność czyszczenia, dzięki czemu każdy dzień jest jak pierwszy dzień. Zestaw zawiera 1 szczotkę główną, 1 ściereczkę do wycierania, 2 szczotki boczne i 2 filtry.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (-części)
|6
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|275 x 113 x 43