Zestaw akcesoriów

Zestaw akcesoriów do odkurzacza automatycznego RCV 2 obejmuje 1 szczotkę główną, 1 ściereczkę do wycierania, 2 szczotki boczne i 2 filtry.

Aby uzyskać doskonałe efekty czyszczenia, tak jak za pierwszym razem: zestaw akcesoriów umożliwia robotowi odkurzającemu RCV 2 czyszczenie, jakby był zupełnie nowy. Zestaw zawiera części zamienne, które można łatwo wymienić. Wydłuża to okres eksploatacji odkurzacza RCV 2 i zapewnia optymalną wydajność czyszczenia, dzięki czemu każdy dzień jest jak pierwszy dzień. Zestaw zawiera 1 szczotkę główną, 1 ściereczkę do wycierania, 2 szczotki boczne i 2 filtry.

Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (-części) 6
Kolor Biała
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 275 x 113 x 43
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