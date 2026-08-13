Aby uzyskać doskonałe efekty czyszczenia, tak jak za pierwszym razem: zestaw akcesoriów RVF 7 pozwala robotowi sprzątającemu czyścić jak nowe urządzenie. Dołączone części zamienne są łatwe do wymiany, wydłużają żywotność RVF 7 i zapewniają, że urządzenie ponownie osiągnie optymalną wydajność czyszczenia. Zestaw zawiera szczotkę główną, dwie szczotki boczne oraz filtr.