Zestaw akcesoriów do RVF 7
Zestaw akcesoriów do robota sprzątającego RVF 7 obejmuje szczotkę główną, dwie szczotki boczne i filtr.
Aby uzyskać doskonałe efekty czyszczenia, tak jak za pierwszym razem: zestaw akcesoriów RVF 7 pozwala robotowi sprzątającemu czyścić jak nowe urządzenie. Dołączone części zamienne są łatwe do wymiany, wydłużają żywotność RVF 7 i zapewniają, że urządzenie ponownie osiągnie optymalną wydajność czyszczenia. Zestaw zawiera szczotkę główną, dwie szczotki boczne oraz filtr.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (-części)
|4
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|195 x 70 x 200