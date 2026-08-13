Zestaw akcesoriów do RVF 7

Zestaw akcesoriów do robota sprzątającego RVF 7 obejmuje szczotkę główną, dwie szczotki boczne i filtr.

Aby uzyskać doskonałe efekty czyszczenia, tak jak za pierwszym razem: zestaw akcesoriów RVF 7 pozwala robotowi sprzątającemu czyścić jak nowe urządzenie. Dołączone części zamienne są łatwe do wymiany, wydłużają żywotność RVF 7 i zapewniają, że urządzenie ponownie osiągnie optymalną wydajność czyszczenia. Zestaw zawiera szczotkę główną, dwie szczotki boczne oraz filtr.

Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (-części) 4
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 195 x 70 x 200
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