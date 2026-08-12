Zestaw akcesoriów RVM 4

Zestaw akcesoriów do robota odkurzającego i mopującego RVM 4 Comfort zawiera 1 szczotkę główną, 2 mopy do wycierania, 2 szczotki boczne i 2 filtry. 

Zawsze doskonała skuteczność czyszczenia: dzięki zestawowi akcesoriów robot sprzątający RVM 4 Comfort czyści jak nowe urządzenie. Zestaw zawiera łatwe do wymiany części zamienne, które zapewniają optymalną wydajność czyszczenia i wydłużają żywotność urządzenia RVM 4. Zestaw zawiera 1 szczotkę główną, 2 mopy do wycierania, 2 szczotki boczne i 2 filtry. 

Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (-części) 7
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 198 x 213 x 92
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