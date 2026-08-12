Zawsze doskonała skuteczność czyszczenia: dzięki zestawowi akcesoriów robot sprzątający RVM 4 Comfort czyści jak nowe urządzenie. Zestaw zawiera łatwe do wymiany części zamienne, które zapewniają optymalną wydajność czyszczenia i wydłużają żywotność urządzenia RVM 4. Zestaw zawiera 1 szczotkę główną, 2 mopy do wycierania, 2 szczotki boczne i 2 filtry.