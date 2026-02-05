Innowacyjna szczotka do mycia została wykonana z miękkiej mikrofibry jest mocowana do dysku szczotki przy pomocy rzepa i może być oddzielnie prana w pralce w temperaturze do 60°C. Wymienna nakładka Car & Bike do obrotowej szczotki myjącej WB 130 jest szczególnie odpowiednia do delikatnego czyszczenia samochodów i motocykli.