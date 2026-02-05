Zestaw Car & Bike do obrotowej szczotki do mycia WB 130
Perfekcyjne czyszczenie aut i motocykli: Wymienna nakładka Car & Bike z mikrofibry do obrotowej szczotki do mycia WB 130.
Innowacyjna szczotka do mycia została wykonana z miękkiej mikrofibry jest mocowana do dysku szczotki przy pomocy rzepa i może być oddzielnie prana w pralce w temperaturze do 60°C. Wymienna nakładka Car & Bike do obrotowej szczotki myjącej WB 130 jest szczególnie odpowiednia do delikatnego czyszczenia samochodów i motocykli.
Cechy i zalety
Mocowanie na rzep
- Pranie w pralce w temperaturze do 60°C.
- Nakładka jest szybko i bez wysiłku ponownie gotowa do użycia.
Szczególnie delikatne czyszczenie
- Do czyszczenia wszystkich gładkich powierzchni.
Opcjonalne ackesoria
- Większa wszechstronność obrotowej szczotki do mycia WB 130.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Włókna
|75% poliester, 25% poliamid
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|119 x 119 x 52
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Mycie samochodów
- Do czyszczenia motorów i skuterów.