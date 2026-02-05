Zestaw Car & Bike do obrotowej szczotki do mycia WB 130

Perfekcyjne czyszczenie aut i motocykli: Wymienna nakładka Car & Bike z mikrofibry do obrotowej szczotki do mycia WB 130.

Innowacyjna szczotka do mycia została wykonana z miękkiej mikrofibry jest mocowana do dysku szczotki przy pomocy rzepa i może być oddzielnie prana w pralce w temperaturze do 60°C. Wymienna nakładka Car & Bike do obrotowej szczotki myjącej WB 130 jest szczególnie odpowiednia do delikatnego czyszczenia samochodów i motocykli.

Cechy i zalety
Mocowanie na rzep
  • Pranie w pralce w temperaturze do 60°C.
  • Nakładka jest szybko i bez wysiłku ponownie gotowa do użycia.
Szczególnie delikatne czyszczenie
  • Do czyszczenia wszystkich gładkich powierzchni.
Opcjonalne ackesoria
  • Większa wszechstronność obrotowej szczotki do mycia WB 130.
Specyfikacja

Dane techniczne

Włókna 75% poliester, 25% poliamid
Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 119 x 119 x 52
Zastosowania
  • Mycie samochodów
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.