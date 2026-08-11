Od ręcznej myjki parowej do mopa w kilka sekund: jest to możliwe dzięki poręcznemu zestawowi do czyszczenia podłóg EasyFix Large dla SC 1 Multi. Wystarczy przymocować uniwersalną ściereczkę do podłóg Large do ssawki do podłóg EasyFix Large z użyciem systemu mocowania na rzep i podłączyć ssawkę do dwóch rur przedłużających (każda po 0,5 m) do SC 1 Multi – i już od razu można zacząć dokładne czyszczenie twardej podłogi. Uniwersalna ściereczka do podłóg ze specjalną strukturą pętelek zapewnia szczególnie dobre usuwanie zabrudzeń. Wysoka przepuszczalność pary umożliwia uzyskanie doskonałych i higienicznie czystych rezultatów czyszczenia w kątach i na krawędziach. Zestaw do czyszczenia podłóg EasyFix Large wchodzi w standardowy zakres dostawy dla SC 1 Multi & Up.