Szczotka do mycia kół i felg dzięki miękkiej szczecinie nie rysuje delikatnych powierzchni i równomiernie rozprowadza wodę, z łatwością docierając do najmniejszych szczelin. Krótka lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia i regulowanym przegubem 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia zamkniętych przestrzeni, do których trudno dotrzeć. Szampon samochodowy usuwa natomiast nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia takie jak osady z soli, tłuste plamy, zaschnięte błoto czy zanieczyszczenia emisyjne.