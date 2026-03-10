Zestaw do czyszczenia samochodów, motocykli i rowerów

W skład zestawu wchodzi szczotka do mycia felg i kół, krótka lanca Vario Power 360° VP 160 S, szczotka do mycia oraz szampon samochodowy 3 w 1.

Szczotka do mycia kół i felg dzięki miękkiej szczecinie nie rysuje delikatnych powierzchni i równomiernie rozprowadza wodę, z łatwością docierając do najmniejszych szczelin. Krótka lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia i regulowanym przegubem 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia zamkniętych przestrzeni, do których trudno dotrzeć. Szampon samochodowy usuwa natomiast nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia takie jak osady z soli, tłuste plamy, zaschnięte błoto czy zanieczyszczenia emisyjne.

Cechy i zalety
Uniwersalna szczotka
  • Miękka szczecina szczotki, delikatna nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni.
Szampon samochodowy 3-w-1, 1 l
  • Preparat aktywnie rozpuszczający brud.
Szczotka do mycia felg
  • Równomierne rozprowadzenie wody 360° zapewniające perfekcyjną czystość — nawet w trudno dostępnych miejscach.
Krótka lanca Vario Power 360°
  • Idealne rozwiązanie do czyszczenia bliskich, ale trudno dostępnych miejsc.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 1,7
Waga z opakowaniem (kg) 2,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 422 x 105 x 220
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.