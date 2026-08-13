Zestaw do konwersji wymiennika ciepła

Zestaw do konwersji w celu zwiększenia produkcji lodu w standardowym urządzeniu L2P. Po zainstalowaniu tego zestawu do konwersji urządzenie produkuje o ok. 50% więcej suchego lodu.

Zestaw do konwersji w celu zwiększenia produkcji lodu w standardowym urządzeniu L2P. Po zainstalowaniu tego zestawu do konwersji urządzenie produkuje około 50% więcej suchego lodu. Oznacza to, że wydajność czyszczenia standardowego urządzenia L2P można zwiększyć o około 50 procent.

Specyfikacja

Dane techniczne

Waga (kg) 2
Waga z opakowaniem (kg) 3,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 660 x 275 x 175
Kompatybilne urządzenia
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