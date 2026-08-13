Zestaw do konwersji w celu zwiększenia produkcji lodu w standardowym urządzeniu L2P. Po zainstalowaniu tego zestawu do konwersji urządzenie produkuje około 50% więcej suchego lodu. Oznacza to, że wydajność czyszczenia standardowego urządzenia L2P można zwiększyć o około 50 procent.