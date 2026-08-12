Zestaw do monitorowania płomienia do HDS Compact, Middle i Super Class

Czujnik światła do monitorowania płomienia palnika. Jak działa czujnik światła: dopływ paliwa jest odcinany, gdy płomień gaśnie.

Czujnik światła do monitorowania płomienia palnika. Zasada działania: dopływ paliwa jest odcinany, gdy płomień gaśnie. Czujnik światła jest wymagany do stacjonarnej pracy maszyn mobilnych. Kompatybilny ze wszystkimi nowymi maszynami HDS klasy kompaktowej, średniej i super.

Specyfikacja

Dane techniczne

Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Części zamienne

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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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