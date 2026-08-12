Zestaw do monitorowania płomienia do HDS Compact, Middle i Super Class
Czujnik światła do monitorowania płomienia palnika. Jak działa czujnik światła: dopływ paliwa jest odcinany, gdy płomień gaśnie.
Czujnik światła do monitorowania płomienia palnika. Zasada działania: dopływ paliwa jest odcinany, gdy płomień gaśnie. Czujnik światła jest wymagany do stacjonarnej pracy maszyn mobilnych. Kompatybilny ze wszystkimi nowymi maszynami HDS klasy kompaktowej, średniej i super.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
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