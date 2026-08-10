Zestaw zawiera 3 ściereczki do odkurzacza automatycznego RCV 3. Jeśli urządzenie działa w trybie wycierania, wysokiej jakości ściereczki z mikrofibry zapewniają optymalne rezultaty czyszczenia wszystkich twardych powierzchni, takich jak płytki, laminat, posadzki drewniane, PCV lub linoleum. Lekkie, zaschnięte zanieczyszczenia są niezawodnie usuwane, to samo tyczy się kurzu. Wymiana ściereczek jest niezwykle prosta dzięki mocowaniu na rzep.