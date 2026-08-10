Zestaw do podłóg EasyFix do SC 1
Zestaw zawiera dwie rury (2 x 0,5 m), dyszę podłogową EasyFix i ściereczkę do podłóg z mikrofibry. Umożliwia przezbrojenie ręcznej parownicy na mop parowy.
Od ręcznej myjki parowej do mopa parowego 2-w-1 w zaledwie kilka sekund: jest to możliwe dzięki praktycznemu zestawowi do mycia podłóg EasyFix do myjki parowej SC 1. Wystarczy użyć systemu mocowania na rzep, aby przytwierdzić ściereczkę podłogową z mikrofibry do dyszy podłogowej EasyFix, a następnie podłączyć dyszę do dwóch rur przedłużających (każda po 0,5 m), które podłącza się do myjki parowej SC 1 — i można zacząć dokładne czyszczenie twardej podłogi. Zestaw do czyszczenia podłóg EasyFix jest częścią standardowego zestawu myjki parowej SC 1 EasyFix.
Cechy i zalety
Proste podłączanie zestawu do mycia podłóg EasyFix do parownicy SC 1
- Dyszę podłogową EasyFix można szybko i bezproblemowo podłączyć do urządzenia wraz z rurkami parownicy.
System mocowania pada za pomocą rzepów
- Łatwe mocowanie pada na dyszy dzięki rzepowi.
- Pewne mocowanie pada na dyszy podłogowej.
Ściagacz pada
- Zmiana pada odbywa się bez kontaktu rąk z brudem.
Innowacyjna technologia lameli
- Dzięki lamelom para jest równomiernie rozprowadzana na czyszczonej powierzchni.
Ruchomy przegub
- Ergonomiczne czyszczenie niezależnie od wzrostu użytkownika.
- Doskonałe rozwiązanie do sprzątania pod meblami.
Pad z mikrofibry dokładnie przylega do dyszy podłogowej.
- Łatwe czyszczenie w kątach i innych trudno dostępnych miejscach.
Wysokiej jakości mikrofibra
- Optymalne usuwanie brudu ze wszystkich twardych powierzchni.
- Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|517 x 43 x 40
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Płytki