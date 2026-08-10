Zestaw do podłóg EasyFix do SC 1

Zestaw zawiera dwie rury (2 x 0,5 m), dyszę podłogową EasyFix i ściereczkę do podłóg z mikrofibry. Umożliwia przezbrojenie ręcznej parownicy na mop parowy.

Od ręcznej myjki parowej do mopa parowego 2-w-1 w zaledwie kilka sekund: jest to możliwe dzięki praktycznemu zestawowi do mycia podłóg EasyFix do myjki parowej SC 1. Wystarczy użyć systemu mocowania na rzep, aby przytwierdzić ściereczkę podłogową z mikrofibry do dyszy podłogowej EasyFix, a następnie podłączyć dyszę do dwóch rur przedłużających (każda po 0,5 m), które podłącza się do myjki parowej SC 1 — i można zacząć dokładne czyszczenie twardej podłogi. Zestaw do czyszczenia podłóg EasyFix jest częścią standardowego zestawu myjki parowej SC 1 EasyFix.

Cechy i zalety
Proste podłączanie zestawu do mycia podłóg EasyFix do parownicy SC 1
  • Dyszę podłogową EasyFix można szybko i bezproblemowo podłączyć do urządzenia wraz z rurkami parownicy.
System mocowania pada za pomocą rzepów
  • Łatwe mocowanie pada na dyszy dzięki rzepowi.
  • Pewne mocowanie pada na dyszy podłogowej.
Ściagacz pada
  • Zmiana pada odbywa się bez kontaktu rąk z brudem.
Innowacyjna technologia lameli
  • Dzięki lamelom para jest równomiernie rozprowadzana na czyszczonej powierzchni.
Ruchomy przegub
  • Ergonomiczne czyszczenie niezależnie od wzrostu użytkownika.
  • Doskonałe rozwiązanie do sprzątania pod meblami.
Pad z mikrofibry dokładnie przylega do dyszy podłogowej.
  • Łatwe czyszczenie w kątach i innych trudno dostępnych miejscach.
Wysokiej jakości mikrofibra
  • Optymalne usuwanie brudu ze wszystkich twardych powierzchni.
  • Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,7
Waga z opakowaniem (kg) 0,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 517 x 43 x 40
Zastosowania
  • Podłogi twarde
  • Płytki