Od ręcznej myjki parowej do mopa parowego 2-w-1 w zaledwie kilka sekund: jest to możliwe dzięki praktycznemu zestawowi do mycia podłóg EasyFix do myjki parowej SC 1. Wystarczy użyć systemu mocowania na rzep, aby przytwierdzić ściereczkę podłogową z mikrofibry do dyszy podłogowej EasyFix, a następnie podłączyć dyszę do dwóch rur przedłużających (każda po 0,5 m), które podłącza się do myjki parowej SC 1 — i można zacząć dokładne czyszczenie twardej podłogi. Zestaw do czyszczenia podłóg EasyFix jest częścią standardowego zestawu myjki parowej SC 1 EasyFix.