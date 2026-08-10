Zestaw do podłóg EasyFix Mini
Zestaw zawiera dyszę podłogową EasyFix i ściereczkę do podłóg z mikrofibry. Ściereczka jest mocowana do dyszy za pomocą rzepów. Szerokość dyszy 243 mm.
Dysza podłogowa do myjki parowej EasyFix Mini jest dostarczana wraz z kompatybilną ściereczką podłogową z mikrofibry i zapewnia doskonałe rezultaty na twardych podłogach — nawet w trudno dostępnych rogach oraz wzdłuż krawędzi. Dzięki inteligentnemu mocowaniu na rzep ściereczkę z mikrofibry do podłóg można szybko i łatwo przymocować do dyszy podłogowej: Wystarczy przycisnąć ściereczkę do czyszczenia podłóg do dyszy podłogowej EasyFix Mini i jest gotowa do użycia. Po czyszczeniu ściereczkę z mikrofibry do podłóg można zdjąć z dyszy podłogowej EasyFix Mini bez potrzeby kontaktu z zanieczyszczeniami: Wystarczy stanąć na pasku przymocowanym do ściereczki i pociągnąć dyszę podłogową do góry.
Cechy i zalety
System mocowania pada za pomocą rzepów
- Dociśnij dyszę podłogową EasyFix do ściereczki by ją zamontować.
- Pewne mocowanie pada na dyszy podłogowej.
Zdejmowanie i zakładanie pada lub ściereczki bez potrzeby schylania się
- Zmiana pada odbywa się bez kontaktu rąk z brudem.
Innowacyjna technologia lameli
- Dzięki lamelom para jest równomiernie rozprowadzana na czyszczonej powierzchni.
Ruchomy przegub
- Ergonomiczne czyszczenie niezależnie od wzrostu użytkownika.
- Doskonałe rozwiązanie do sprzątania pod meblami.
Pad z mikrofibry dokładnie przylega do dyszy podłogowej.
- Łatwe czyszczenie w kątach i innych trudno dostępnych miejscach.
Wysokiej jakości mikrofibra
- Optymalne usuwanie brudu ze wszystkich twardych powierzchni.
- Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
Dostosowana do sprzątania w trudno dostepnych miejscach
- Doskonałe czyszczenie i większa powierzchnia czyszczenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|243 x 101 x 96
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Płytki
- Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)