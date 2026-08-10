Zestaw do podłóg EasyFix Mini

Zestaw zawiera dyszę podłogową EasyFix i ściereczkę do podłóg z mikrofibry. Ściereczka jest mocowana do dyszy za pomocą rzepów. Szerokość dyszy 243 mm.

Dysza podłogowa do myjki parowej EasyFix Mini jest dostarczana wraz z kompatybilną ściereczką podłogową z mikrofibry i zapewnia doskonałe rezultaty na twardych podłogach — nawet w trudno dostępnych rogach oraz wzdłuż krawędzi. Dzięki inteligentnemu mocowaniu na rzep ściereczkę z mikrofibry do podłóg można szybko i łatwo przymocować do dyszy podłogowej: Wystarczy przycisnąć ściereczkę do czyszczenia podłóg do dyszy podłogowej EasyFix Mini i jest gotowa do użycia. Po czyszczeniu ściereczkę z mikrofibry do podłóg można zdjąć z dyszy podłogowej EasyFix Mini bez potrzeby kontaktu z zanieczyszczeniami: Wystarczy stanąć na pasku przymocowanym do ściereczki i pociągnąć dyszę podłogową do góry.

Cechy i zalety
System mocowania pada za pomocą rzepów
  • Dociśnij dyszę podłogową EasyFix do ściereczki by ją zamontować.
  • Pewne mocowanie pada na dyszy podłogowej.
Zdejmowanie i zakładanie pada lub ściereczki bez potrzeby schylania się
  • Zmiana pada odbywa się bez kontaktu rąk z brudem.
Innowacyjna technologia lameli
  • Dzięki lamelom para jest równomiernie rozprowadzana na czyszczonej powierzchni.
Ruchomy przegub
  • Ergonomiczne czyszczenie niezależnie od wzrostu użytkownika.
  • Doskonałe rozwiązanie do sprzątania pod meblami.
Pad z mikrofibry dokładnie przylega do dyszy podłogowej.
  • Łatwe czyszczenie w kątach i innych trudno dostępnych miejscach.
Wysokiej jakości mikrofibra
  • Optymalne usuwanie brudu ze wszystkich twardych powierzchni.
  • Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
Dostosowana do sprzątania w trudno dostepnych miejscach
  • Doskonałe czyszczenie i większa powierzchnia czyszczenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 243 x 101 x 96
Zastosowania
  • Podłogi twarde
  • Płytki
  • Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)