Pod krzewami rośnie dużo niekontrolowanego mchu i chwastów. Najwyższy czas zrobić z tym znowu porządek. Tego typu wymagającą pracę najlepiej wykonywać wysokiej jakości podkaszarkami z podwójnym nożem (dwupak), który pasuje do podkaszarek akumulatorowych Kärcher 18 V i 36 V. Niekontrolowaną roślinność, mech i chwasty można usuwać również z obszarów w ogrodzie, które są trudno dostępne dla kosiarki.