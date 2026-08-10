ZESTAW DWÓCH OSTRZY DO TRAWY DO PODKASZARKI AKUMULATOROWEJ LTR 18 I 36

Czy borykasz się z niekontrolowaną roślinnością w trudno dostępnych miejscach ogrodu? Już nie musisz — dzięki podkaszarce akumulatorowej z podwójnym nożem kompatybilnym ze wszystkimi podkaszarkami 18 V i 36 V.

Pod krzewami rośnie dużo niekontrolowanego mchu i chwastów. Najwyższy czas zrobić z tym znowu porządek. Tego typu wymagającą pracę najlepiej wykonywać wysokiej jakości podkaszarkami z podwójnym nożem (dwupak), który pasuje do podkaszarek akumulatorowych Kärcher 18 V i 36 V. Niekontrolowaną roślinność, mech i chwasty można usuwać również z obszarów w ogrodzie, które są trudno dostępne dla kosiarki.

Cechy i zalety
Szerokie zastosowanie
  • Solidne podkaszarki umożliwiają skoszenie nawet silniejszych, niekontrolowanych chwastów.
Podkaszarka z podwójnym nożem
  • Skuteczne koszenie dzięki podkaszarce z podwójnym nożem.
  • Ostre noże zapewniają wyraźnie przycięte kontury i precyzyjne skoszone krawędzie.
Beznarzędziowa wymiana noży
  • Wymiana na nowy nóż za pomocą kilku ruchów ręką.
Praktyczny dwupak
  • Zestaw zawiera dwa podwójne noże wykonane z solidnego tworzywa sztucznego.
Perfekcyjnie dopasowane akcesoria
  • Idealnie pasują do podkaszarek akumulatorowych 18 V i 36 V Kärcher.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba noży 2
Szerokość koszenia (cm) 23
Kolor szary
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 115 x 75 x 36
Zastosowania
  • Trawnik
  • Krawędzie trawnika, na przykład wzdłuż klombów lub ścieżek