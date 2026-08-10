ZESTAW DWÓCH OSTRZY DO TRAWY DO PODKASZARKI AKUMULATOROWEJ LTR 18 I 36
Czy borykasz się z niekontrolowaną roślinnością w trudno dostępnych miejscach ogrodu? Już nie musisz — dzięki podkaszarce akumulatorowej z podwójnym nożem kompatybilnym ze wszystkimi podkaszarkami 18 V i 36 V.
Pod krzewami rośnie dużo niekontrolowanego mchu i chwastów. Najwyższy czas zrobić z tym znowu porządek. Tego typu wymagającą pracę najlepiej wykonywać wysokiej jakości podkaszarkami z podwójnym nożem (dwupak), który pasuje do podkaszarek akumulatorowych Kärcher 18 V i 36 V. Niekontrolowaną roślinność, mech i chwasty można usuwać również z obszarów w ogrodzie, które są trudno dostępne dla kosiarki.
Cechy i zalety
Szerokie zastosowanie
- Solidne podkaszarki umożliwiają skoszenie nawet silniejszych, niekontrolowanych chwastów.
Podkaszarka z podwójnym nożem
- Skuteczne koszenie dzięki podkaszarce z podwójnym nożem.
- Ostre noże zapewniają wyraźnie przycięte kontury i precyzyjne skoszone krawędzie.
Beznarzędziowa wymiana noży
- Wymiana na nowy nóż za pomocą kilku ruchów ręką.
Praktyczny dwupak
- Zestaw zawiera dwa podwójne noże wykonane z solidnego tworzywa sztucznego.
Perfekcyjnie dopasowane akcesoria
- Idealnie pasują do podkaszarek akumulatorowych 18 V i 36 V Kärcher.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba noży
|2
|Szerokość koszenia (cm)
|23
|Kolor
|szary
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|115 x 75 x 36
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Trawnik
- Krawędzie trawnika, na przykład wzdłuż klombów lub ścieżek