Zestaw dysz do FR, 450 l/h - 500 l/h

Zestw dysz do FR 30, FR 30 ME, FR 50. Przeznaczone do urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher o wydatku tłoczenia wody na poziomie: 450-500 l/h

Komplet dysz zawiera dysze Power i złącza. Do myjek do powierzchni Kärcher (450 do 500 l/h). Odpowiedni do następujących produktów: 2.640-679, 2.640-355 oraz 2.641-065.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność tłoczenia (l/h) 450 / 500
Gwint przyłącza M22 x 1,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,1