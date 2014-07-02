Zestaw dysz do FR, 450 l/h - 500 l/h
Zestw dysz do FR 30, FR 30 ME, FR 50. Przeznaczone do urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher o wydatku tłoczenia wody na poziomie: 450-500 l/h
Komplet dysz zawiera dysze Power i złącza. Do myjek do powierzchni Kärcher (450 do 500 l/h). Odpowiedni do następujących produktów: 2.640-679, 2.640-355 oraz 2.641-065.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|450 / 500
|Gwint przyłącza
|M22 x 1,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 C Power Control
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/15-4 M Classic