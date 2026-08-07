Zestaw dysz do piaskowania na mokro 035
Pakiet dysz do piaskowania w strumieniu wody. W skład wchodzą dysze do piaskowania i zestaw końcówek – tylko w połączeniu z zestawem do piaskowania 4.115-000.0 | 4.115-006.0
Zestaw dysz poprawia wydajność urządzenia do piaskowania w strumieniu wody Kärcher. Składa się z dyszy do piaskowania w strumieniu wody i wkładki dyszy. Wyłączenie w połączeniu z urządzeniem do piaskowania w strumieniu wody 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,4
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- HD 4/11 C Bp (wersja bez akumulatorów i ładowarki)
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 C Plus
- HD 5/13 C Plus + FR Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 C Power Control
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB Anniversary Edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M ST
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 7/11-4 M Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/12 C
- ProHD 400
- ProHD 800 Plus
- Urządzenie do piaskowania w strumieniu wody bez regulacji wydatku (bez dysz)
- Urządzenie do piaskowania w strumieniu wody z regulacją wydatku (bez dysz)