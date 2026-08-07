Zestaw dysz do piaskowania na mokro 050
Pakiet dysz do piaskowania w strumieniu wody. W skład wchodzą dysze do piaskowania i zestaw końcówek – tylko w połączeniu z zestawem do piaskowania 4.115-000.0 | 4.115-006.0
Zestaw dysz poprawia wydajność urządzenia do piaskowania w strumieniu wody Kärcher. Składa się z dyszy do piaskowania w strumieniu wody i wkładki dyszy. Wyłącznie w połączeniu z przystawką do piaskowania w strumieniu wody.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,4