Zestaw dysz do piaskowania na mokro 050

Pakiet dysz do piaskowania w strumieniu wody. W skład wchodzą dysze do piaskowania i zestaw końcówek – tylko w połączeniu z zestawem do piaskowania 4.115-000.0 | 4.115-006.0

Zestaw dysz poprawia wydajność urządzenia do piaskowania w strumieniu wody Kärcher. Składa się z dyszy do piaskowania w strumieniu wody i wkładki dyszy. Wyłącznie w połączeniu z przystawką do piaskowania w strumieniu wody.

Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 0,4