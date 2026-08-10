Dysza parowa do czyszczenia posadzek EasyFix jest dostarczana z kompatybilną uniwersalną ściereczką do czyszczenia podłóg i zapewnia doskonałe efekty czyszczenia posadzek twardych o zamkniętej strukturze – nawet w rogach i wzdłuż krawędzi. Dzięki mocowaniu na rzepy uniwersalną ściereczkę do czyszczenia podłóg można szybko i łatwo przytwierdzić do dyszy podłogowej: Wystarczy przycisnąć ściereczkę do czyszczenia podłóg do dyszy podłogowej EasyFix i jest gotowa do użycia. Po zakończeniu czyszczenia ściereczkę do czyszczenia posadzek można łatwo zdjąć z dyszy podłogowej EasyFix bez konieczności kontaktu z zanieczyszczeniami: wystarczy nacisnąć stopkę na ściereczce i pociągnąć dyszę podłogową w górę i w bok.