Zestaw dysz podłogowych EasyFix
Dzięki wygodnemu mocowaniu na rzepy i kompatybilnej uniwersalnej ściereczce do czyszczenia podłóg, ściereczkę na zestawie dysz podłogowych EasyFix do odkurzaczy parowych można wymienić bez konieczności kontaktu z zanieczyszczeniami.
Dysza parowa do czyszczenia posadzek EasyFix jest dostarczana z kompatybilną uniwersalną ściereczką do czyszczenia podłóg i zapewnia doskonałe efekty czyszczenia posadzek twardych o zamkniętej strukturze – nawet w rogach i wzdłuż krawędzi. Dzięki mocowaniu na rzepy uniwersalną ściereczkę do czyszczenia podłóg można szybko i łatwo przytwierdzić do dyszy podłogowej: Wystarczy przycisnąć ściereczkę do czyszczenia podłóg do dyszy podłogowej EasyFix i jest gotowa do użycia. Po zakończeniu czyszczenia ściereczkę do czyszczenia posadzek można łatwo zdjąć z dyszy podłogowej EasyFix bez konieczności kontaktu z zanieczyszczeniami: wystarczy nacisnąć stopkę na ściereczce i pociągnąć dyszę podłogową w górę i w bok.
Cechy i zalety
Wysokiej klasy mikrofibra
System mocowania pada za pomocą rzepów
Ściagacz pada
Innowacyjna technologia lameli
Ruchomy przegub
Pad z mikrofibry dokładnie przylega do dyszy podłogowej.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|345 x 115 x 100
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Płytki