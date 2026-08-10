Każdy, kto chce oddychać wyjątkowo swobodnie po odkurzaniu za pomocą naszych bezprzewodowych odkurzaczy VC 4s 2 w 1, może polegać na wysokowydajnym filtrze EPA 12. Bezpiecznie i niezawodnie usuwa on z zasysanego powietrza do 99,5% nawet najmniejszych cząsteczek o wielkości zaledwie 0,3 µm, zarodników grzybów i bakterii lub alergenów, takich jak odchody roztoczy i pyłki. Aby uzyskać optymalne rezultaty, czyść filtr co 2 tygodnie lub wymieniaj go co 6 miesięcy.