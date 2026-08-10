Zestaw filtrów
99,5% najmniejszych cząstek, zarodników grzybów, bakterii i alergenów, takich jak odchody roztoczy lub pyłki, jest niezawodnie usuwanych z powietrza wylotowego przez nasz filtr EPA 12 o wysokiej wydajności.
Każdy, kto chce oddychać wyjątkowo swobodnie po odkurzaniu za pomocą naszych bezprzewodowych odkurzaczy VC 4s 2 w 1, może polegać na wysokowydajnym filtrze EPA 12. Bezpiecznie i niezawodnie usuwa on z zasysanego powietrza do 99,5% nawet najmniejszych cząsteczek o wielkości zaledwie 0,3 µm, zarodników grzybów i bakterii lub alergenów, takich jak odchody roztoczy i pyłki. Aby uzyskać optymalne rezultaty, czyść filtr co 2 tygodnie lub wymieniaj go co 6 miesięcy.
Cechy i zalety
Usuwa kurz, zarodniki grzybów, bakterie i alergeny, takie jak odchody roztoczy i pyłki
Szybka i łatwa zmiana
Długa żywotność dzięki regularnemu szczotkowaniu
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|90 x 85 x 26
Zastosowania
- Filtr zamienny do oczyszczacza powietrza AF 20 – do oczyszczania powietrza wewnątrz budynków