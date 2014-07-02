Zestaw filtrów
5 wydajnych papierowych torebek filtracyjnych o dwóch warstwach. Wytrzymałe torebki doskonale zatrzymują drobny pył.
5 wydajnych papierowych torebek filtracyjnych o dwóch warstwach. Wytrzymałe torebki doskonale zatrzymujące drobny pył. Pył i brud nie ma szans.
Cechy i zalety
Dwuwarstwowy
- Odporny na rozdarcie
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|5
|Kolor
|brązowy
|Waga (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|240 x 150 x 8
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Do odkurzania suchych zanieczyszczeń