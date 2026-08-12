Zestaw filtrów do oczyszczacza powietrza AF 50

Filtry do oczyszczacza powietrza Kärcher AF 50. Eliminują czynniki chorobotwórcze oraz neutralizują nieprzyjemne zapachy i opary chemiczne. Opakowanie: 2 sztuki.

Zestaw filtrów H13 z wysoką zawartością węgla aktywnego pokrytego powłoką antybakteryjną niezawodnie usuwa dużą liczbę szkodliwych substancji z powietrza ze stopniem separacji 99,95% dla cząstek o średnicy 0,3 µm. Filtr zatrzymuje kurz, drobny pył, cząstki, aerozole, patogeny, a nawet wirusy. Ponadto antybakteryjna powłoka materiału filtrującego eliminuje zarazki i bakterie, a jej uzupełnieniem jest warstwa aktywnego węgla, która odfiltrowuje zapachy, opary chemiczne, VOC (lotne związki organiczne) i inne szkodliwe substancje z powietrza.

Cechy i zalety
Filtracja H13
  • Filtr H13 do niezawodnego usuwania patogenów i aerozoli.
  • Skuteczność filtra na poziomie 99,95%.
Element z węgla aktywnego
  • Usuwa nieprzyjemne zapachy i chemiczne opary.
Specyfikacja

Dane techniczne

Przepływ powietrza (m³/h) maks. 520
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 2
Waga (kg) 1,3
Waga z opakowaniem (kg) 1,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 421 x 208 x 80

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Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Filtr zamienny do oczyszczacza powietrza AF 20 – do oczyszczania powietrza wewnątrz budynków