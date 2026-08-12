Zestaw filtrów do odkurzacza piorącego do materacy gwarantuje niezmiennie wysoką wydajność higienicznego czyszczenia. Zasadniczą rolę odgrywa tutaj dwustopniowy system filtracji, który jest zapewniony dzięki współdziałaniu filtra piankowego w pojemniku na kurz i oddzielnego filtra chroniącego silnik. Filtr piankowy najpierw niezawodnie wchłania większe cząsteczki. To skuteczne wstępne filtrowanie efektywnie chroni filtr znajdujący się za nim przed szybkim zapchaniem. Rezultatem jest niezmiennie wysoka moc ssania bez zauważalnego spadku wydajności podczas procesu czyszczenia. Ponadto podwójna bariera filtracyjna zmniejsza zużycie silnika urządzenia. Znajdujący się za nim filtr chroniący silnik zatrzymuje nawet najdrobniejsze cząsteczki kurzu, zapewniając niezawodną ochronę silnika. Ten mechanizm ochronny znacznie zwiększa trwałość odkurzacza do materacy. Aby zapewnić pełną funkcjonalność w dłuższej perspektywie, zaleca się czyszczenie zarówno filtra piankowego, jak i filtra chroniącego silnik po każdym użyciu.